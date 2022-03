Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Świdnica, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzisiaj rano do Wrocławia przyjechał pociąg humanitarny z 435 uchodźcami na pokładzie. Wyruszył ze stolicy Dolnego Śląska. Teraz zmęczeni i przerażeni wydarzeniami w ojczyźnie mieszkańcy Ukrainy są rozwożeni do miejsc docelowych, gdzie będą mieszkać, zobaczcie gdzie trafią.

Wojna na Ukrainie to ogromna tragedia, która niesie za sobą niewyobrażalne zniszczenia. To również wiele ludzkich dramatów oraz dzieci pozbawionych dachu nad głową, poczucia bezpieczeństwa i podstawowych środków do życia. Sposobów niesienia pomocy jest naprawdę dużo. Jednak, aby były one skuteczne, warto spierać sprawdzone organizacje.