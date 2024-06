Prasówka z całego tygodnia 2.06.2024 w Świdnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Świdnica, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Interwencje WOPR-u na Dolnym Śląsku w czasie długiego, czerwcowego weekendu przyprawiają o gęsią skórkę. Mieszkańcy igrają z życiem, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma pełne ręce pracy. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Bardzie Śląskim. Przewrócił się tam ponton, a do wody wpadły osoby, które nim płynęły. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. We Wrocławiu do Odry z wysokiego mostu wskoczył mężczyzna! z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala!

Miasto Wałbrzych straciło w ostatnich latach status miasta 100-tysięcznego, a w ostatnim roku miasto zmniejszyło się o kolejne 2 tys. mieszkańców! Kurczą się niemal wszystkie dzielnice, niektóre straciły setki mieszkańców. Zobaczcie, które wałbrzyskie dzielnice zmniejszają się najszybciej.