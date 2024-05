Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Świdnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Mamy na Dolnym Śląsku miejsca, w których dominują spłaszczone, kamienne pagórki - i nie są to Góry Stołowe. Towarzyszą im "dziewicze" tereny pokryte czarnym pyłem z "kraterami" wypełnionymi wodą - i nie jest to powierzchnia Księżyca. Pokopalniane hałdy i osadniki wyglądają niesamowicie. Odwiedziliśmy największy zbiornik, jaki powstał na terenie wałbrzyskiego osadnika. Jest położony nad osławioną Palestyną w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia!

Trwa Giełda Minerałów "Sudecka Wiosna" 2024. W zabytkowej Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju swoje kolekcje kamieni oraz skamieniałości i propozycje wyrobów z kamieni, w tym także biżuterię wystawiają kolekcjonerzy, kupcy i twórcy biżuterii z całego kraju. To prawdziwe święto dla wielbicieli ciekawych i rzadkich okazów minerałów. Zobaczcie zdjęcia, co 18 i 19 maja 2024 można zobaczyć i za ile kupić.

Każdy weekend we Wrocławiu to gwarancja braku nudy, a ten nadchodzący (17-19 maja) nie będzie wyjątkiem. Miasto tętni życiem, oferując mnóstwo atrakcji związanych nie tylko z Nocą Muzeów. Mieszkańcy mogą liczyć na targi, pikniki, wielkie święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe oraz kino plenerowe. Wybór jest ogromny! Sprawdźcie sami!

Jedziesz sobie drogą krajową nr 35 przez Wałbrzych, dojeżdżasz do zwężenia... a tam! Na samym środku drogi... Zobaczcie sami, bo naszym Czytelnikom trudno było w to uwierzyć.

Choć dopiero została otwarta i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, to już przyciąga zaciekawionych gości, głównie z pobliskiego Wałbrzycha. Kiedy pytamy ich, czy smakowało, odpowiadają szerokim uśmiechem i z uznaniem kiwają głową. Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę zostać perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Leży tuż koło budowanego właśnie Parku Wodnego, jakiego nie ma w całym regionie, jest tu ładnie i smacznie. Za pomysłem stoi pani Iwona, urzędniczka z Wałbrzycha z 28-letnim stażem, która rzuciła wszystko i realizuje marzenia.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.

Pierwsza połowa maja w regionie wałbrzyskim upłynęła pod znakiem poważnych pożarów. W dwóch przypadkach żywioł strawił poddasza budynków mieszkalnych. Poszkodowana seniorka z Lubawki (2 maja) i małżeństwo z Mieroszowa (11 maja) są w trudnej sytuacji. Możecie im pomóc.