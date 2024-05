Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

O dużym szczęściu może powiedzieć rodzina z Legnicy, która wybrała się 10 maja 2024 na wycieczkę do Kolorowych Jeziorek w powiecie kamiennogórskim. Rodzice z 5-letnim dzieckiem błądzili nocą po lesie i postawili na nogi służby z całego powiatu oraz GOPR. W końcu znaleźli drogę na szlak i pojechali do domu. Problem w tym, że nie odwołali alarmu i strażacy, policja, leśnicy i GOPR szukali ich nadal...

Zalew w Komorowie to kameralne miejsce, gdzie odpoczniecie bez tłumów niedaleko Wałbrzycha i Świdnicy. To ulubiona miejscówka wielu mieszkańców, ale teren wokół wody jest na tyle spory, że można znaleźć ustronne miejsce dla siebie. Chętnie przyjeżdżają tu na grilla, opalać się lub spacerować wokół akwenu i karmić kaczki oraz łabędzie.

Wędrując po Górach Sowich, warto zaliczyć też szczyt Jagoda. To wzniesienie mniej popularne, ale dla mniej wprawionych turystów może być sporym wyzwaniem.

8 maja 1945 roku, czyli 79 lat temu, Wałbrzych bez walki zajęła Armia Radziecka. Wkroczono wieczorem do centrum miasta po uprzednim zajęciu Świebodzic. Wałbrzych wyszedł z tej wojny niemal zupełnie bez zniszczeń, ale czy ten ogromny dziejowy kataklizm nie pozostawił tu żadnych śladów? Nic bardziej mylnego, co więcej, mimo upływu dekad zachowały się one do dziś.

Wielkimi krokami zbliża się termin kolejnego, szesnastego już Jarmarku Średniowiecznego na Zamku Grodno. Przez dwa dni - 25 i 26 maja, stara warownia w Zagórzu Śląskim będzie tętniła życiem jak przed setkami lat.