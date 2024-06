Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Turyści zdążyli się przyzwyczaić do zamkniętych drzwi dolnego spodka obserwatorium na Śnieżce. Młodsi turyści nie pamiętają, że kiedyś działały tu restauracja, bufet i toalety. Są one niedostępne dla turystów od 2015 roku z powodu złego stanu technicznego obiektu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że przeprowadzi generalny remont dolnego spodku i ponownie uruchomi restaurację. Projekt, który nazwał #Nowa Śnieżka2025, ruszył w 2019 roku. Przez wiele lat nic w dolnym spodku się nie działo. Dopiero teraz coś się ruszyło. Poznajcie szczegóły. Kiedy wypijemy kawę w restauracji na szczycie Śnieżki?

Baseny letnie w Strzegomiu już otwarte! To ulubione miejsce wypoczynku strzegomian, wielu mieszkańców powiatu świdnickiego i co ciekawe wałbrzyszan. Ci ostatni nie mają w mieście żadnego kąpieliska pod chmurą i podczas gorących dni ochłody szukają u sąsiadów.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.