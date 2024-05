Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Świdnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przykład spektakularnej metamorfozy dawnego budynku szkolnego w Wałbrzychu pokazuje, że nie tylko samorządy potrafią rewitalizować. Niszczejąca dawna szkoła przy ul. Niepodległości przeszła gruntowną modernizację. To teraz komfortowe miejsce do zamieszkania.

Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

Ostatni dzień Juwenaliów we Wrocławiu przyciągnął tłumy studentów na stadion Tarczyński Arena. Pomimo deszczowej pogody, żacy bawili się przy hitach znanych artystów. Obejrzyjcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany 16 maja 2024. Po mężczyznę przyszła policja z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Miał brać udział we włamaniu do furgonetki konwojowej i kradzieży, do których to doszło 15 marca 2023 roku w Świdnicy.

W ramach inicjatywy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Cogito Med, mieszkanki Dolnego Śląska w wieku 40 lat i więcej, będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań densytometrycznych. Program ma na celu profilaktykę i edukację w zakresie osteoporozy. Prezentujemy listę miast, które odwiedzi osteobus oraz informację o rejestracji.