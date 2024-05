Targowiska w Świdnicy. Zobaczcie, czym handlowano w latach 70. i 80. w naszym mieście. Te zdjęcia to perełki

Świdnica lat 70. i 80. to nie to samo miasto, co dzisiaj. Zmieniło się naprawdę wiele rzeczy, miejsca, budynki, oficjalne przestrzenie życia publicznego i zakamarki, a przede wszystkim ludzie. Wielu z osób, które są na tych zdjęciach, już z nami nie ma. Ale na zawsze pozostaną w naszych sercach. Dziś handluje się nie tylko na targowiskach, ale i w klimatyzowanych sklepach czy nowoczesnych galeriach handlowych. Zobaczcie na prezentowanych w galerii zdjęciach, jak to było 40. i 50 lat temu w Świdnicy. Kto i co sprzedawał na popularnych targowiskach miejskich. Wzruszenia gwarantowane. Poznajecie kogoś?