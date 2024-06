Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale!

Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty, po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz obiektu, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

Mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany 16 maja 2024. Po mężczyznę przyszła policja z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Miał brać udział we włamaniu do furgonetki konwojowej i kradzieży, do których to doszło 15 marca 2023 roku w Świdnicy.