Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Świdnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Świdnica, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zamek Książ w Wałbrzychu na starych zdjęciach i rycinach. Zobaczcie jak zmieniał się przez wieki Zobaczcie jak wiele lat temu, nawet całe wieki przed II wojną światową, wyglądał Zamek Książ w Wałbrzychu. Ta duma miasta i regionu, Perła Dolnego Śląska, zmieniała się przebudowywana, upiększana przez właścicieli. A było ich kilku i pochodzili z kilku krajów. 📢 25 lat za podwójne zabójstwo w Kotli pod Głogowem. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie Julia K. z Kotli (powiat głogowski) została prawomocnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo w Kotli. Prokuratura żądała w apelacji dożywocia, ale sąd nie podwyższył kary zabójczyni.

📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc.

📢 Już w sobotę kolejna edycja akcji „SprzątnijMy Park Książański". Każdy może wziąć w niej udział Już w najbliższą sobotę, 8 czerwca kolejna edycja akcji „SprzątnijMy Park Książański”. To przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych pod patronatem gmin Wałbrzych i Świebodzice, oraz przy współpracy z firmą Mando z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 📢 Siemaszkowie pożegnali schronisko Samotnia. Na FB zamieścili zdjęcia wszystkich pomieszczeń. To dokumentacja i pamiątka dla turystów. Zobacz Rodzina Siemaszków pożegnała się z kultowym, karkonoskim schroniskiem Samotnia 15 maja. Teraz zamieściła na profilu facebookowym zdjęcia opuszczonych zdjęć. Możecie zajrzeć w każdy kąt schroniska od piwnic po strych i przekonać się, w jakim są stanie. To także okazja dla turystów, by po raz ostatni rzucić okiem na "starą" Samotnię. Komentarze bywalców nie pozostawiają złudzeń. Ciągle nie mogą odżałować, że Sylwia Siemaszko i Magda Siemaszko-Arcimowicz musiały opuścić schronisko.

📢 Zapora w Pilchowicach. Wyjątkowe miejsce na wycieczkę np. weekendową Podczas wędrówek po Dolnym Śląsku warto odwiedzić Pilchowice w powiecie lwóweckim (dawne woj. jeleniogórskie), w gminie Wleń. To tam, na rzece Bóbr znajduje się sławna zapora wzniesiona na początku XX wieku. Miejsce jest wyjątkowo malownicze. 📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych.

📢 Policja zatrzymała podpalacza z Dolnego Śląska. Okazało się, że ogień podkładał 8-latek, który naoglądał się filmików w internecie Szokujące ustalenia dolnośląskich policjantów. Jak się okazuje, serię pożarów do których dochodziło w Jelczu Laskowicach w czasie długiego weekendu, wywołał 8-letni chłopczyk, który naoglądał się filmików w internecie. Straty będą duże. Wszystkie podpalenia miały miejsce w obrębie skrzyżowania przy ul. Tańskiego i Bożka. 📢 Dobromierz – wieś z bogatą historią, która ma rynek. Zobaczcie aktualne zdjęcia W naszym cyklu, w którym prezentujemy rynki miast, miasteczek, a zdarza się, że także wsi, z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego, tym razem pokazujemy centralny plac Dobromierza.

Właściwie to jest to plac Wolności, ale mieszkańcy z dumą wskazują - To jest nasz rynek.

I podkreślają, że Dobromierz jest niezwykłą wsią, która ma rynek bo miastem był już przed setkami lat.

