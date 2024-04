Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Świdnicy?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu świdnickiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu świdnickiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Te domy i mieszkania kupisz za bezcen! Sprawdzamy kwietniowe licytacje komornicze nieruchomości na Dolnym Śląsku. Lokalizacje i ceny Dzięki licytacjom komorniczym można nabyć nieruchomości, płacąc za nie dosłownie ułamek wartości - zazwyczaj 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w kwietniu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy.

📢 Wybory samorządowe 2024: Lotnisko, luksus i kebab dla wszystkich. Hit kampanii z Kamiennej Góry podbija sieć - zobacz film! Takiego kandydata na burmistrza mogą dolnośląskiej Kamiennej Górze pozazdrościć nie tylko w Polsce! Jest sympatyczny, snuje śmiałe wizje i zapowiada, że jak wygra kebab otrzyma każdy mieszkaniec. Filmowy hit tej kampanii wyborczej krąży po sieci. Zobaczcie go i wy!

Prasówka kwiecień Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Boguszowie - Gorcach. Samochód wpadł do rzeki w Boguszowie - Gorcach. Kierowca nie mógł wydostać się z auta Dzisiaj, 23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Na wysokości ul. Kościuszki 18 kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód stanął pionowo w korycie rzecznym, a kierowca nie mógł się z niego wydostać.

📢 Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła 17 mln zł w czasie remontu Starej Kopalni w Wałbrzychu! W tle pranie brudnych pieniędzy Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Polska Miss 30+ 2024: Trzy finalistki z Dolnego Śląska walczą o koronę. Zobaczcie zdjęcia pięknych kandydatek Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia. 📢 Straszny wypadek na A4 między Wrocławiem a Legnicą. Trzy osoby nie żyją, droga jest zablokowana, zobacz zdjęcia Tragiczny niedzielny poranek na autostradzie A4. Między Wrocławiem a Legnicą doszło do wypadku ciężarówki i busa. Trzy osoby nie żyją. Trwają działania służb. Autostrada jest zablokowana, utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych.

📢 Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku.

📢 Koszmar w przedszkolu: Dwulatka z Wrocławia poparzona chemicznie. Co się tam stało? W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę. 📢 Ślęża była kiedyś górą kultu pogańskiego, dzisiaj to piknikowa polana Ślęża (718 metrów n.p.m.) to kiedyś góra kultu pogańskiego. Współcześnie na szczycie jest piknikowa polana, kościół, wieże widokowe i cała turystyczna infrastruktura. 📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci PiS na prezydenta i radnych Wałbrzycha oraz do Sejmiku - zdjęcia 9 marca 2024 Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości okręgu wałbrzyskiego rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą w wyborach samorządowych. Przedstawiono kandydata na prezydenta Wałbrzycha i kandydatów na radnych Rady Miejskiej z czterech okręgów, a także kandydatów do Sejmiku wojewódzkiego. Wśród nich są działacze PiS, a także przedstawiciele Konfederacji i Suwerennej Polski.

📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku dolnośląskiego z okręgu wałbrzyskiego - zdjęcia Za nami konferencja połączona z prezentacją kandydatów i kandydatek KKW Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zobaczcie, kto z okręgu nr 3 - obejmującego 6 powiatów dawnego województwa wałbrzyskiego, wystartuje w wyborach samorządowych 2024!

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.