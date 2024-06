Przegląd prasy 3.06.2024 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Prasówka Świdnica 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę, 26 maja koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych pokonali na wyjeździe 76:67 drużynę Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz i zapewnili sobie awans do ekstraklasy, czyli Orlen Basket Ligi.

Było to bowiem trzecie zwycięstwo w starciu z ekipą z Bydgoszczy w wielkim finale play-off I ligi (gra się do trzech zwycięstw, a Górnik zanotował bilans 3:1).

Tym samym drużyna z Wałbrzycha po piętnastu latach powraca na najwyższy poziom rozgrywek.

Zobaczcie jak wtedy grano!