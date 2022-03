Świdnica: Chciał przespać się w fontannie – wylądował w izbie zatrzymań! Paweł Gołębiowski

Operator monitoringu miejskiego w Świdnicy błyskawicznie zareagował na widok mężczyzny, który wszedł w nocy do fontanny, wyraźnie z zamiarem spędzenia tam nocy. Co prawda w fontannie nie ma teraz wody, ale miejsce na nocleg nie nadaje się...Powiadomił strażników miejskich, a ci po kilku minutach zastali w niecce fontanny śpiącego Damiana S. – Mężczyzna ten jest bezdomny, pochodzi z powiatu jaworskiego i wielokrotnie był karany sądownie w związku z naruszaniem prawa. Ze względu na notoryczne nadużywanie alkoholu nie może zostać umieszczony w schronisku dla bezdomnych, nigdy nie był też zainteresowany jakąkolwiek pomocą ze strony strażników i pracowników MOPS. Damian S. został umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Za swój czyn kolejny raz będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy – informują w straży miejskiej w Świdnicy.