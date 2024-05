Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Świdnicy. Czy jesteś na bieżąco?

Zawaliła się część muru oporowego przy rzece Bystrzyca sąsiadującej z drogą wjazdową do Zagórza Śląskiego, od strony Jugowic. W związku z tym, na razie ten odcinek jezdni jest zamknięty dla ruchu pojazdów.

Położony najbliżej Rynku, tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 35 XIX-wieczny dworzec Wałbrzych Fabryczny mógłby być bardziej oblegany niż Wałbrzych Centrum, jednak to relikt czasów, gdy w mieście działał przemysł wydobywczy. Dziś przystają tu dziennie dziesiątki pociągów, tylko pasażerów coraz mniej. Droga z dworca do centrum jest wyboista, można też spotkać dzikich mieszkańców okolicy. Zobaczcie zdjęcia zapomnianego dworca na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra.

Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!

17 kwietnia w godzinach wieczornych 38-letni mężczyzna osunął się ze skarpy na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego. Był zbyt osłabiony, by samodzielnie wrócić na szlak.