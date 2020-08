Przegląd tygodnia w Świdnicy, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Od 1 września uczniowie wracają do klas. Podczas zajęć nie będą nosić maseczek, jednak Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej podały szczegółowe wytyczne, których będzie trzeba przestrzegać. O jakich dokładnie mowa?

Uroczystą galą we Wrocławskim Teatrze Lalek zakończył się wczoraj (27.08) połączony festiwal: Aktorstwa Filmowego i Reżyserii Filmowej. Goście dopisali. Nagrody - Platynowe Szczeniaki - za wybitne kreacje aktorskie otrzymali w tym roku Dorota Kolak i Robert Więckieiwcz. Złotego Szczeniaka - za najlepszą rolę w serialu - dostał Cezary Żak za Ranczo. Kryształowego Dzika - za twórczą współpracę aktora z reżyserem otrzymał Piotr Machalica, a główna nagroda - Złoty Dzik - dla najlepszego reżysera mijającego sezonu - trafiła w ręce Jana Komasy za film Boże Ciało. Zobaczcie zdjęcia z gali.

Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.

Świdnica, podobnie jak wiele miast, ma swoje legendy. Mówią one o powstaniu miasta, ale także o chciwości, wielkim sprycie i odwadze. Przeczytaj wybrane legendy świdnickie!