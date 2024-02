Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Świdnica, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Osiedle Panorama Biały Kamień przy ul. Ludowej w Wałbrzychu zdaje się być na początku 2024 roku ukończone, choć pięć lat temu grunty te tonęły w gruzach po wyburzeniu Euro Ogrodu. Nic bardziej mylnego. Sześć 4-piętrowych budynków, w których już można kupować mieszkania, to zaledwie cząstka z tego, co zaplanował cierpliwy i skrupulatny legnicki inwestor.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Jeśli zastanawiacie się, czy przyjdzie do Was mandat z fotoradaru przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu za przekroczenie prędkości, to odpowiadamy. Nie przyjdzie. Urządzenie, które zainstalowano tu w grudniu nie działa. Nigdy nie działało i nigdy nie było wpięte do systemu. Ale będzie. Dziś działa prewencyjnie i odstraszająco. I słusznie, bo w tym miejscu często dochodziło do potrąceń i wypadków przez nadmierną prędkość.