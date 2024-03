Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Świdnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Dzisiaj, 23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Na wysokości ul. Kościuszki 18 kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód stanął pionowo w korycie rzecznym, a kierowca nie mógł się z niego wydostać.

Takiego kandydata na burmistrza mogą dolnośląskiej Kamiennej Górze pozazdrościć nie tylko w Polsce! Jest sympatyczny, snuje śmiałe wizje i zapowiada, że jak wygra kebab otrzyma każdy mieszkaniec. Filmowy hit tej kampanii wyborczej krąży po sieci. Zobaczcie go i wy!

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.