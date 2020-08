Estakada w Strzegomiu z 1911 roku otacza łukiem o długości 630 m historyczną starówkę począwszy od głowicy rozjazdowej stacji Strzegom Miasto. Składa się z 45 stosunkowo niskich, betonowych arkad i 3 stalowych wiaduktów. Estakada kolejowa w Strzegomiu to jeden z trzech takich obiektów w Polsce po estakadzie we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. W styczniu 2020 PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakończyły remont obiektu i przygotowanie nowego toru.

Już w niedzielę, 20 sierpnia przejazdy Muzealnych Pociągów Specjalnych po zabytkowej estakadzie kolejowej w Strzegomiu. Parowóz TKt48-18 z Muzeum Kolejnictwa na Śląsku ponownie pojawi się na tej wyjątkowej trasie kolejowej. Zabytkowy skład przyjedzie do Strzegomia i przejedzie pięciokrotnie na trasie Strzegom Główny – Strzegom Miasto – Estakada – Strzegom Grabina i z powrotem na stację Strzegom Główny.

Zapraszamy również do Strzegomia - „Granitowego Serca Polski” - to 15,5-tysięczne miasto położone pomiędzy Wrocławiem, Jelenią Górą a Legnicą. Miasto wyjątkowe, na którego wizerunek składają się blisko ośmiowiekowa historia i tradycja oraz pęd ku nowoczesności i dynamiczny rozwój. Symbolem Strzegomia jest granit. Bogate złoża tego minerału warunkują istnienie branży kamieniarskiej – największego pracodawcy gminy.

Strzegom to również zabytki. Imponująca Bazylika Mniejsza pw. św. App Piotra i Pawła, górująca nad miastem, to prawdziwa perła architektury, która przyciąga turystów z całej Polski oraz spoza jej granic. Międzynarodowy Festiwal Folkloru, na którym goszczą zespoły z najbardziej egzotycznych zakątków świata, oraz Święto Granitu Strzegomskiego połączony z Plenerem Kamieniarskim, podczas którego swoje rzeźby tworzą wybitni artyści to imprezy, które wyznaczają miejsce Strzegomia na kulturalnej mapie naszego kraju.

Strzegom słynie również ze sportu oraz z systematycznie rozbudowywanej bazy turystyczno-sportowej. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego oraz Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego na dobre już zadomowiły się w świadomości kibiców. Strzegom to przede wszystkim miasto o ogromnym potencjale, które z każdym rokiem zmienia swój wizerunek na lepsze.