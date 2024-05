Przegląd prasy Świdnica 10.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Bookingu, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu.

Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia!