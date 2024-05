Prasówka Świdnica 24.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Świdnica 24.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany 16 maja 2024. Po mężczyznę przyszła policja z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Miał brać udział we włamaniu do furgonetki konwojowej i kradzieży, do których to doszło 15 marca 2023 roku w Świdnicy.