Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Świdnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotni poranek, 22 czerwca wałbrzyska policja została wezwana na skwer u zbiegu ul. Andersa i Wysockiego, gdzie ktoś porzucił trumnę. Wykluczono podejrzenie zbeszczeszczania zwłok jako, że trumna była nowa. Podejrzewano kradzież. Co wykazały poszukiwania policji? Będziecie zaskoczeni.

Na Zamku Książ w Wałbrzychu zaprezentowano klejnoty księżnej Daisy, które niedawno powróciły tu po blisko 100 latach. Okazją do zorganizowania pokazu były 151. urodziny najbardziej znanej mieszkanki warowni, która przez setki lat była siedzibą rodu Hochbergów.

Już za kilka miesięcy będzie można z Wrocławia czy Kłodzka wyruszyć kilka razy dziennie pociągiem do Pragi. Z inicjatywy PKP Intercity zostaną bowiem uruchomione nowe połączenia między Polską a Czechami. Będą one realizowane we współpracy z czeskim przewoźnikiem České dráhy.