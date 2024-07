Lipiec 2024 w Świdnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji”?

Przegląd czerwca 2024 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Przepiękna Praga. Niebawem ruszy nowe połaczenie kolejowe do stolicy Czech. Na trasie będą Wrocław i Kłodzko. Zdjęcia Już za kilka miesięcy będzie można z Wrocławia czy Kłodzka wyruszyć kilka razy dziennie pociągiem do Pragi. Z inicjatywy PKP Intercity zostaną bowiem uruchomione nowe połączenia między Polską a Czechami. Będą one realizowane we współpracy z czeskim przewoźnikiem České dráhy.

📢 Osuwisko na drodze pomiędzy Jugowicami, a Zagórzem Śląskim zabezpieczone wielkimi głazami. Droga może być otwarta za kilka tygodni Coś ruszyło się w sprawie zamkniętego odcinka drogi powiatowej 2876D, pomiędzy Jugowicami, a Zagórzem Śląskim w powiecie wałbrzyskim i muru oporowego nad rzeką płynącą przy tej drodze.

To właśnie osuniecie się tego muru, pod koniec kwietnia bieżącego roku, do rzeki Bystrzyca było przyczyną zamknięcia drogi.

Prasówka lipiec Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! AKTUALIZACJA Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia. 📢 Niesamowita brama w lesie na Dolnym Śląsku! To dawna sztolnia Ernestine - rówieśniczka Lisiej Sztolni - jak ją znaleźć? Zdjęcia Kto zobaczy ukryty w lesie, niesamowity kamienny portal, ten nie dowierza własnym oczom. Znają go jedynie pasjonaci historii, grzybiarze i wielbiciele gór wspinający się na szczyt Barbarki. Mało kto wie, że to relikt rówieśniczki słynnej Lisiej Sztolni, której korytarz wydążono przelotowo pod górą. Niegdyś było to nie tylko miejsce pracy, ale i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych! Zapraszamy na spacer tropem tajemniczego portalu, uważanego za najpiękniejszy w całym regionie.

📢 Żmija odwiedziła dom w Gorcach. Mieszkaniec schwytał nieproszonego gościa - zdjęcia Gorce, czyli dzielnica Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim w tym sezonie wygrywają miano najbardziej lubianego przez żmije miejsca na Dolnym Śląsku. Po odwiedzinach w markecie gadom zachciało się pełzania w terenie zamieszkanym. 📢 Co to za kwitnąca fioletowa łąka pod Wałbrzychem? Mieszkańcy Dolnego Śląska uwielbiają ją fotografować - zobaczcie zdjęcia Po makach, różanecznikach i rzepakach, a przed lawendą i słonecznikami jest pora na fotografowanie fioletowych łanów lawendy i nie tylko. Fioletowa łąka urokliwej miododajnej rośliny przyciąga nie tylko pszczoły, ale i fotografujących. Zobaczcie zdjęcia. Przypominamy też podobną wałbrzyską łąkę, która cieszyła nasze oczy w ostatnich latach.

📢 Ogromny wysyp grzybów w Zagórzu Śląskim i okolicy, zobaczcie zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał Pan Radek w grupie w mediach społecznościowych poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory z soboty i niedzieli (16 czerwca). Niektórzy aż nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół mówią jedno - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie

📢 Dzisiaj otwarcie basenów letnich w Strzegomiu! Ile kosztuje wstęp i co się zmieniło? Baseny letnie w Strzegomiu już otwarte! To ulubione miejsce wypoczynku strzegomian, wielu mieszkańców powiatu świdnickiego i co ciekawe wałbrzyszan. Ci ostatni nie mają w mieście żadnego kąpieliska pod chmurą i podczas gorących dni ochłody szukają u sąsiadów. 📢 Oto zakamarki wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Co tam można zobaczyć? Mamy zdjęcia Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.

📢 Viki Gabor, Artur Rojek i inni wystąpią na imprezach w miastach blisko Jeleniej Góry. Koncerty są za darmo. Sprawdźcie kto wystąpi Przygotowaliśmy na was atrakcyjną ściągę. Zachowajcie ją, bo dzięki niej będziecie mogli się bawić na darmowych koncertach. Podajemy terminy. Przed nami maraton dużych, corocznych imprez oraz dni miast. Wystąpią znani i lubiani artyści m.in. Smolasty, Viki Gabor, Patrycja Markowska, Cleo i inni. Sprawdźcie w galerii, kto wystąpi, kiedy i gdzie.

📢 Zamek Książ w Wałbrzychu na starych zdjęciach i rycinach. Zobaczcie jak zmieniał się przez wieki Zobaczcie jak wiele lat temu, nawet całe wieki przed II wojną światową, wyglądał Zamek Książ w Wałbrzychu. Ta duma miasta i regionu, Perła Dolnego Śląska, zmieniała się przebudowywana, upiększana przez właścicieli. A było ich kilku i pochodzili z kilku krajów.

📢 Miss Polonia 2024. W Warszawie oficjalnie przedstawiono 24 finalistki konkursu. Oto kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki Miss Polonia 2024. Finał 95. edycji konkursu Miss Polonia zbliża się wielkimi krokami. Gala odbędzie się już pod koniec czerwca, dlatego na początku miesiąca, podczas uroczystej konferencji w ROXX Warsaw, oficjalnie przedstawiono 24 finalistki tegorocznej edycji. Wśród nich znajdują się cztery reprezentantki województwa mazowieckiego. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i poznać kandydatki rywalizujące o tytuł najpiękniejszej Polki. 📢 W lipcu planowane jest otwarcie schroniska Samotnia. Nowi dzierżawcy remontują pomieszczenia i wstawiają meble. Wkrótce przyjmą turystów Możecie zajrzeć w każdy kąt schroniska od piwnic po strych i przekonać się, w jakim są stanie. To także okazja dla turystów, by po raz ostatni rzucić okiem na "starą" Samotnię. Rodzina Siemaszków pożegnała się w maju z kultowym, karkonoskim schroniskiem Samotnia. Zamieściła wówczas na profilu facebookowym zdjęcia opuszczonych zdjęć.

📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.