33-latek, który zabił 19 kaczątek skazany! Pójdzie do więzienia?

W świdnickim sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który rok temu w Rogoźnicy (gmina Strzegom) zabił 19 maleńkich kaczek. Zrobił to w bestialski sposób. Kaczki wyjmował z klatki rzucał pojedyńczo na ziemię i rozdeptywał. 33-letni Tomasz Ś. ma za to spędzić w wiezieniu rok! To surowy wyrok, zgodny z oczekiwaniem prokuratury.

Małe kaczki należały ojca oprawcy. 33-latek zabił je na złość ojcu. Policję wezwał rodzina 33-latka.

Tomasz Ś. nie przyznał się do winy, a na sumieniu ma znacznie więcej. M.in. nękanie sąsiadki ojca. – Niszczył należące do niej mienie, zakłócał spokój i groził śmiercią – wyliczał rok temu prokurator Marek Rusin ze Świdnicy.

Przed sądem odpowiadał za wszystkie te czyny. Poza rokiem więzienia ma również zapłacić 1000 złotych nawiązki na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wyrok nie jest prawomocny! Tomasz Ś. może się od niego odwołać.