Na drogach wciąż bywamy chamami. Agresja kierowców przeraża (ZDJĘCIA, FILMY)

Kilka lat temu w Komendzie Wojewódzkiej Policji powołano specjalny zespół do walki z agresją drogową. Policjanci z zespołu patrolują ulice nieoznakowanym samochodem wyposażonym w wideorejestratory z przodu i z tyłu. Zwracają uwagę na #kierowców notorycznie łamiących przepisy. Zespół analizuje również filmy nadsyłane przez kierowców na adres: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl.

A tych jest mnóstwo. Tylko w 2015 roku policja otrzymała tą drogą ponad 550 informacji. Ponad 300 spraw zakończyło się ukaraniem sprawcy wykroczenia mandatem albo skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Co na nich było? Codzienność na drogach. Wystarczy wejść na kanał Polskie Drogi na youtube, by zobaczyć popisy chamstwa i głupoty: zajeżdżanie drogi innym autom, spychanie rowerzystów na pobocze, przekraczanie prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle czy w końcu agresji nie tylko słownej.