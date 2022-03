Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Świdnica, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Świdnicy czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.03 a 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Leroy Merlin zostaje w Rosji i chce poszerzyć asortyment. "Tak zostajecie bohaterem w nieswoim domu?"”?

Przegląd tygodnia: Świdnica, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Leroy Merlin zostaje w Rosji i chce poszerzyć asortyment. "Tak zostajecie bohaterem w nieswoim domu?" Sieć sklepów budowlanych Leroy Merlin planuje kontynuować działalność w Rosji - poinformowała rosyjska agencja Tass. Według rosyjskich źródeł francuska sieć sklepów ma jeszcze poszerzyć swoją ofertę w Rosji. Z kolei polski oddział informuje, że sieć przekazała dotację na pomoc Ukrainie i zakończyła współpracę z białoruskimi i rosyjskim dostawcami. 📢 PILNE! Wypadek autokaru z piłkarzami Miedzi Legnica, jechali na mecz do Jastrzębia W autokar przewożący piłkarzy Miedzi Legnica do Jastrzębia uderzyło auto osobowe. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast druga została przetransportowana helikopterem do szpitala.

Z tego co udało nam się ustalić, piłkarzom Miedzi Legnica nic się nie stało. Policja ustala przyczynę wypadku.

📢 Alarmy bombowe w kilku szkołach w Świdnicy i gminie Świdnica! Dzisiaj w Świdnicy i gminie Świdnica kilka przedszkoli szkół podstawowych i średnich otrzymało informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych. – Na godzinę 9 mieliśmy około 10 takich zgłoszeń – informuje młodszy aspirant Magdalena Ząbek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Dodaje, że to kolejna taka „akcja” w ostatnich dniach. Na przykład we wtorek 1 marca z powodu alarmu bombowego ewakuowano budynki Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy oraz Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy.

– Oczywiście zawsze do każdej z placówek jadą policjanci i pirotechnicy. Decyzję o ewentualnej ewakuacji podejmuje kierownictwo placówki – wyjaśnia Magdalena Ząbek.

Tygodniowa prasówka 13.03.2022: 6.03-12.03.2022 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znakomity Krzysztof Zalewski unplugged w wałbrzyskim Aqua Zdroju! Zdjęcia Znakomity koncert dał Krzysztof Zalewski we wtorek, 8 marca w wałbrzyski Aqua Zdroju. Niezwykle utalentowany wokalista i multiinstrumentalista zaprezentował swoje największe przeboje, także te najnowsze, z utworem „Ptaki”. On i towarzyszący mu muzycy grali bez prądu ale z taką dawką energii i mocy, że piosenki nie straciły nic na wartości, brzmiały znakomicie.

Koncert pod szyldem legendarnego MTV Unplugged, w ramach trwającej trasy, był po prostu popisowy. Setki osób, które wybrały się wieczorem w Dzień Kobiet do Aqua Zdroju z pewnością nie żałowały tej decyzji. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

📢 To one rządzą "na dzielni". Oto dzielnicowe z Dolnego Śląska. Piękne panie pilnują Waszego bezpieczeństwa [NR. TELEFONÓW, MAILE, ULICE] Oto policjantki pracujące na ulicach Dolnego Śląska. To one patrolują pieszo ulice dużych miast, miasteczek i wsi. Pilnują porządku, a jeśli trzeba, zakują w kajdany nie jednego zbira. Oto dzielnicowe z Dolnego Śląska. Zobaczcie, kto pilnuje bezpieczeństwa m.in. w Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Świdnicy, Kłodzku, Głogowie, Oleśnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Lubinie czy Legnicy i wielu innych miastach. Oto piękne policjantki! Podajemy też ich numery telefonu, adresy mailowe i ulice, na których pilnują porządku. Macie problem? One Wam pomogą! 📢 Wojsko Polskie ma nowoczesne czołgi, śmigłowce, myśliwce wielozadaniowe, armatohaubice, wyrzutnie rakiet. Oto wyposażenie Sił Zbrojnych RP! Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest cały czas rozwijane. Nowy plan zakłada aż 524 miliardy złotych na modernizację Wojska Polskiego. Sprawdź jaką broń ma polska armia i jakie wojskowe programy realizuje. Czołgi, samoloty, śmigłowce, okręty i wyrzutnie rakiet robią wrażenie.

📢 Żurek wielkanocny. Najlepszy przepis na tradycyjny żur na zakwasie. Przygotujesz go w 30 minut! Żurek wielkanocny to pyszna i sycąca zupa, która bardzo często gości na polskich świątecznych stołach. Przygotowuje się ją na wywarze mięsnym z dodatkiem zakwasu żytniego, jajek, boczku i białej kiełbasy. Mamy dla Ciebie sprawdzony i niezawodny przepis na pyszny, tradycyjny żur wielkanocny, który zrobisz w jedynie 30 minut. Sprawdź! 📢 Koszmarny wypadek na A4 Legnica - Wrocław. Tylko cudem nikt nie zginął [ZDJĘCIA] W poniedziałek (7 marca) ok. godz. 7.30 doszło do wypadku n 103 kilometrze autostrady A4 (między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie). Przez ok. 2 godziny były utrudnienia na tym odcinku. W zderzeniu brały udział dwa samochody - osobówka i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. W tym momencie ruch odbywa się jednym pasem. Tworzą się korki.

📢 Kolejny pociąg humanitarny przyjechał do Wrocławia, przywiózł blisko 600 ukraińskich matek z dziećmi i zwierzęta AKTUALIZACJA Kilkaset osób na pokładzie i zwierzęta przywiózł pociąg humanitarny z Przemyśla do Wrocławia. W podróży na Dolny Śląsk zatrzymał się tylko raz w Opolu, gdzie wysiadło 70 osób Jak informuje wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, większość pasażerów to uciekający przed wojną w Ukrainie, którzy nie zdążyli zabrać niczego poza swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. 📢 Bojkot artykułów z Rosji rozszerza się. Te produkty zostały wycofane ze sprzedaży w Polsce Jakich towarów nie kupować? Polacy prowadzą bojkot produktów z Rosji. Przedsiębiorstwa zrywają współpracę, a sklepy wycofują ze sprzedaży tony produktów wyprodukowanych w Rosji. Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów. W geście solidarności w wielu sklepach ściągnięto z pólek rosyjskie towary. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę i unikać zakupów produktów wyprodukowanych w Rosji.

