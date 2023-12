Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Świdnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista ”?

Przegląd tygodnia: Świdnica, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one. 📢 Zaginął 10-latek z Kłodzka, szukają go służby w całym regionie wałbrzyskim. Może go spotkałeś? Wczoraj, (22 grudnia 2023) około godz. 14 chłopiec wyszedł z z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłodzku i do dziś nie wrócił. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego chłopca, służby szukają go w całym regionie. Może go spotkaliście?

📢 Sprawca potrącenia nadal nieuchwytny. Potrącił rowerzystę i odjechał w stronę Wałbrzycha Policja ponawia apel do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy tamtego wieczora przemierzali trasę pomiędzy Wałbrzycha a Świdnicą. Przypominamy szczegóły zdarzenia, do potrącenia doszło w niedzielę, 17 grudnia po zapadnięciu zmroku na drodze wojewódzkiej nr 379.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent? Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent.

📢 Wypadek autokaru z 40 dziećmi na pokładzie - jechali do fabryki bombek do Złotoryi W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi. 📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi! 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu już niemal gotowa. Trwają prace ziemne - zdjęcia W drugiej połowie grudnia 2023 budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu jest już na ukończeniu. Wieża ma już pięć podestów i jest doskonale widoczna z wielu miejsc z terenu Wałbrzycha oraz okolic. Sprawdziliśmy, jakie działania na terenie budowy trwają obecnie. Zobaczcie też najnowsze zdjęcia.

📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie. 📢 Dolny Śląsk niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy ostrzegają 21 grudnia 2023 Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie!

📢 Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska z dekoltami do pasa i w czerni. Gwiazdy na premierze „Akademii Pana Kleksa” Królowały mocne kolory, głębokie dekolty odsłaniające brzuch i wyraziste akcenty. Na premierze filmu „Akademia Pana Kleksa” zagościli celebryci, którzy wzięli udział we współtworzeniu filmu oraz zaproszeni goście. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały w odważnych stylizacjach między innymi Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska, ale też pojawiło się małżeństwo Pazurów, Edyta Herbuś, Danuta Stenka i wiele innych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Jarmark w Świdnicy to nie tylko przedświąteczne zakupy ale i niepowtarzany klimat. Co kupimy? W magiczny czas przedświąteczny, miasto Świdnica staje się areną Bożonarodzeniowego Jarmarku Świątecznego, który co roku przyciąga zarówno lokalną społeczność, jak i turystów. Tegoroczna edycja, trwająca od 15 do 22 grudnia, przyniosła ze sobą nie tylko wyjątkowe produkty i rękodzieła, ale także atmosferę pełną magii i świątecznego entuzjazmu.

