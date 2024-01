Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Świdnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju”?

Przegląd tygodnia: Świdnica, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach? 📢 Pożar w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Duże zadymienie - ewakuacja tysiąca osób! Zdjęcia Dziś, 20 stycznia 2024, po godz. 17 w pełnej odwiedzających galerii handlowej w Wałbrzychu wybuchł pożar. Na miejsce wysłane zostały zastępy strażackie z wałbrzyskich jednostek. Razem z policją i ochroną ewakuowano około tysiąca osób.

📢 Nowe Miasto: Modernistyczna dzielnica Wałbrzycha zwana po wojnie Paryżem. Piękna i niepowtarzalna - zdjęcia Nowe Miasto to jedna z największych dzielnic "starego Wałbrzycha" i jedna z najciekawszych pod względem architektonicznym. Powstałe na początku XX w. położone pomiędzy wzgórzami i wśród zieleni osiedle to perła uważana za przestrzeń reprezentacyjną. Tu powstał wyjątkowy kompleks sportowy i to również jedno z kluczowych miejsc trwającej w XXI w. rewitalizacji. Zobaczcie zdjęcia tej dzielnicy i poznajcie kilka faktów dotyczących Paryża Wałbrzycha.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przed nami piękny zimowy weekend na Dolnym Śląsku i groźny początek tygodnia. Co zapowiadają synoptycy? Takich pięknych i słonecznych dni, jak w weekend 19 - 21 stycznia, w niektórych częściach Dolnego Śląska nie było jeszcze tej zimy. Za to początek nowego tygodnia zapowiada się jako powrót ponurych dni i niebezpiecznych zjawisk. Przed czym przestrzegają nas meteorolodzy?

📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was. 📢 Pozostawił ubrania i wpadł do kanału? Nocne poszukiwania mężczyzny na Dolnym Śląsku - foto W środowy wieczór, około godz. 19 służby ratunkowe z powiatu kłodzkiego ruszyły na poszukiwania mężczyzny. Znaleziono ubrania, które mogą należeć do zaginionego. W nocnej akcji brały udział służby z całego regionu. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” podsumowali miniony rok – jest czym pochwalić się! W WSSE „Invest-Park” podsumowali 2023 rok. Mają wiele powodów do zadowolenia, chociaż przyznają, że miniony rok nie był łatwy dla biznesu. – Wciąż odczuwamy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Firmy zmagają się między innymi z zerwanymi łańcuchami dostaw – mówił Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej. 📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

📢 Zabójstwo w okolicy Wrocławia. Zginęła kobieta, która osierociła dzieci. Podejrzewany o zabójstwo zatrzymany w innej miejscowości O tragedii informują Kąty Wrocławskie na Sygnale. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 stycznia br) w mieszkaniu w gminie Kąty Wrocławskie. Policja nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że o zbrodnię podejrzewany jest konkubent ofiary, która osierociła dzieci.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.