Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Hala Manhatan w Wałbrzychu powstała na byłym lodowisku na Piaskowej Górze dokładnie 20 lat temu. Lodowisko przynosiło straty, a miasto miało inny pomysł na zagospodarowanie placu przy ul. Zamenhofa, gdzie pod chmurką handlowali wałbrzyszanie. Kupców siłą wysiedlono, ale ugoda stanowiła, że mogą zbudować halę na płycie nierentownego lodowiska. Miasto nie było zainteresowane inwestowaniem w to miejsce. Dziś jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku, a można tu kupić piękne rzeczy, których nie ma gdzie indziej.

Do zderzenia auta osobowego z autem dostawczym doszło na drodze ekspresowej S3 na 301 kilometrze. Cztery osoby zostały ranne w tym jedna ciężko. Kierowca auta osobowego był pod wpływem narkotyków. Ruch jest całkowicie zablokowany w kierunku Legnicy. Na miejscu pracują prokurator i policjanci.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Tylu imprez w jeden weekend w naszym regionie nie było od dawna. Festiwale, górskie wyrypy, wycieczki górskie, piknik militarny, wicie wianków, spektakle, koncerty gwiazd m.in. Artura Andrusa, Piaska, że o Zenku nie wspomnimy, do tego kolory i dmuchańce, a nawet dzień otwarty w nowo budowanym budynku! Szukacie inspiracji? Oto ona!

Od denominacji minęło już ćwierćwiecze, a stare złote niewymienione w latach 90. XX w na nowe najpierw stały się nic niewartymi kawałkami metalu lub papieru, a teraz urosły do rangi poszukiwanego towaru kolekcjonerskiego. Obecnie ich ceny przyprawiają o zawrót głowy! Oto aktualne oferty z Dolnego Śląska z cenami jakie obecnie osiągają ceny banknoty, monety i monety ze szlachetnych kruszców z PRL-u na w popularnym serwisie OLX.

Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu trwa. Na popularnym kiermaszu w salonie firmowym porcelanę można kupić dużo taniej od wcześniejszych cen wyjściowych. Rabat dotyczy wszystkich produktów. Przedłużono też wyprzedaż na placu przy Krzysztofie. Zostało jeszcze sporo zastawy i serwisów, ale trzeba się spieszyć. Co za ile? Zobaczcie

Położony około 4 km od granic Wałbrzycha niewielki kompleks wypoczynkowy po rewitalizacji zachęca do korzystania z uroków spędzania czasu nad wodą w mieście. Takich uroczych miejsc jak Staw Warszawianka możemy tylko Świebodzicom zazdrościć. Zobaczcie zdjęcia i odwiedźcie to miejsce po gruntownej przebudowie. Jest tu plaża, miejsce dla wędkarzy i restauracja - prezentujemy jej menu.

W Spalonej Dolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka działa smażalnia pstrąga Osmelakowa Dolina. Serwuje wyjątkowego kłodzkiego pstrąga złowionego na miejscu i usmażonego nie we fryturze, jak w większości smażalni pstrągów w regionie, ale na maśle. Ryba nad wodą w Górach Bystrzyckich smakuje wybornie. To fajny pomysł na niedzielną wycieczkę w piękne miejsce, które powstało z miłości do gór.