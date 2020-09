Świdnica. Trzy drogi do remontu. Miasto liczy na rządowe dofinansowanie

W sierpniu miasto złożyło do Urzędu Wojewódzkiego trzy wnioski na dofinansowanie prac związanych z remontem ulic: Polna Droga (na odcinku od ronda do wiaduktu), Inżynierska (od ul. Przemysłowej do ronda na ul. Kliczkowskiej) oraz Władysława Sikorskiego (od ul. gen. Mariana Langiewicza do sklepu TESCO). Świdnica stara się o uzyskanie dotacji na wymienione zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Szacowana wartość przebudowy ul. Polna Droga to ponad 10 mln zł, ul. Inżynierskiej – prawie 5,5 mln zł, natomiast ul. Władysława Sikorskiego – 3,7 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych może wynieść 50 % kosztów inwestycji. Miasto zabezpieczy wkład własny na inwestycje w budżecie na rok 2021. Czytaj także Odbudują wieżyczkę w Parku Młodzieżowym? Jest już projekt. Jak Wam się podoba? - W tej chwili trwa proces uzyskania niezbędnych pozwoleń. Wskazane przez nas trzy fragmenty ulic są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają modernizacji - mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta.

Fundusz Dróg Samorządowych powołany został w 2018 roku jako instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki przekazywane są na zasadach konkursowych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez samorządy w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Przypomnijmy, że w ramach tego Funduszu Świdnica otrzymała już dofinansowanie na kontynuację przebudowy ulicy Pogodnej i Kraszowickiej.

Wyniki konkursu ogłoszone mają zostać na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 roku.