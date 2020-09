Odbudują wieżyczkę w Parku Młodzieżowym? Jest już projekt. Jak Wam się podoba?

Altana (zwana przez świdniczan „wieżyczką”) to bardzo dobrze znany punkt dla mieszkańców Świdnicy. .Została wybudowana w 1875 r. (Reisbelshöhe). Przed wojną była jedną z większych atrakcji turystycznych miasta, obecna na większości pocztówek z tamtego okresu. Już od wczesnych lat powojennych miejsce to przyciągało spacerowiczów, zakochanych, bawiące się dzieci i młodzież. Wszyscy kochali to miejsce. Do końca też, mimo umiłowania tego miejsca, nikt nie pomyślał, żeby obiekt choć raz na 20 lat przejrzeć i konserwować... W grudniu 2006 roku rozebrano drewnianą konstrukcję altany i od tej pory w ruinę popada również ziemno-kamienna podstawa wieżyczki, która jest elementem XVIII wiecznych umocnień Twierdzy Świdnickiej (Flesza Ceglana).