Justyna ze Strzegomia w „Szansie na sukces". Program w TVP już za kilka dni (ZDJĘCIA)

- „Udział w ,,Szansie na sukces”, razem z dziewczynami naszego kwartetu ,,Farciary’’: Idą Szeblą, Eweliną Woźniak oraz Alicją Czajkowską, okazał się ciekawym przeżyciem - opowiada Justyna. - Jadąc na casting do Wrocławia, za namową naszej instruktorki muzycznej Ani Lutz, nie spodziewałyśmy się dostania do tego programu, ponieważ była bardzo duża konkurencja, a castingi odbywały się również w innych miastach. Jednakże nie traciłyśmy nadziei. Pewnego dnia zaskoczył nas telefon z Telewizji Polskiej informujący o zaproszeniu do ,,Szansy na sukces’’. Od tego momentu zaczęły się nasze przygotowania i próby. Dostałyśmy się do odcinka z udziałem grupy VOX, co sprawiło nam wielką radość, ponieważ tak samo jak zespół VOX, śpiewamy w wielogłosie. Ostateczne nagranie programu odbyło się w miłej i rodzinnej atmosferze. Spędziłyśmy cudowne chwile oraz poznałyśmy wiele nowych osób. Pomimo lekkiego stresu, było to dla nas niezapomniane doświadczenie i super przygoda! - dodaje.