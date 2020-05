Zmierzył się z koronawirusem, a teraz oddaje osocze i pomaga innym chorym

Kacper z bliskimi utrzymywał kontakt głównie przez wideo-rozmowy. Czytał książki, oglądał seriale, ćwiczył. - Jeśli by szukać pozytywnych stron tego, co mnie spotkało, to można powiedzieć, że dzięki temu odnowiłem stare znajomości.

Kiedy jego wyniki jednoznacznie wskazały na to, że jego organizm jest wolny od wirusa postanowił pomagać innym.

- Jestem krwiodawcą, więc gdy tylko usłyszałem, że warto oddawać osocze po przebyciu zakażenia koronawirusem, nie wahałem się ani chwili. Nawet Tom Hanks w Australii to zrobił. Wszystkich do tego gorąco zachęcam - mówi Kaper.