Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Świdnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 2.04 do 8.04.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Wielkanocy rozbawią Was do łez. Zobaczcie jak internauci postrzegają święta”?

Przegląd tygodnia: Świdnica, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Wielkanocy rozbawią Was do łez. Zobaczcie jak internauci postrzegają święta Za wszystkiego można się śmiać. Zobaczcie co tworzą internauci. Memy tworzone z okazji Wielkanocy rozbawią Was do łez. Odpocznijcie trochę. 📢 Super kompleks basenów i wodnych placów zabaw powstaje w Jedlinie-Zdroju! W Parku Wodnym pochlapiemy się tu za rok, tak będzie wyglądał Nowoczesny, piękny kompleks letnich basenów i wodnych placów zabaw powstaje w Jedlinie - Zdroju, małej, uroczej miejscowości w powiecie wałbrzyskim. To będzie miejsce, którego Wałbrzych i inne miasta będą Jedlinie zazdrościć. Wodny kompleks z widokiem na góry będzie działał już w maju przyszłego roku. Część pieniędzy gmina pozyskała z funduszy rządowych.

📢 Oto 20 najbiedniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Mieszkasz w którejś z nich? Każdego roku Ministerstwo Finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki tym wskaźnikom poznaliśmy najbiedniejsze gminy na Dolnym Śląsku. W nich trudno o większe inwestycje. Może mieszkacie w którejś z nich? Zobaczcie na kolejnych slajdach miasta, które zbierają najmniej z podatków.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak były burmistrz Boguszowa - Gorc Jacek C. brał łapówkę! Schował do kieszeni 50 000 zł. Policja publikuje film z prowokacji Jacek C. były burmistrz Boguszowa - Gorc i były starosta wałbrzyski jest już skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu za przyjęcie łapówki. Ma spędzić w więzieniu 5 lat i 3 miesiąc. Dzisiaj, 6 kwietnia wrocławscy policjanci do walki z korupcją publikują film, jak ówczesny burmistrz Boguszowa-Gorc przyjmuje łapówkę! Schował do kieszeni 50 000 zł! Ku przestrodze.

📢 Tych przestępców poszukuje dolnośląska policja. Podrabiali pieniądze, mogli oszukać również Ciebie Tych przestępców poszukuje dolnośląska policja z Art. 310 § 2 Puszczanie w obieg pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu określonego w art. 310 § 1 albo go w takim celu przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie albo pomaganie do jego zbycia lub ukrycia, Art. 310 § 1 Podrabianie albo przerabianie polskiego albo obcego pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwanie oznaki umorzenia. Dane i zdjęcia pochodzą ze strony policja.gov i są aktualne na dzień 5.04.2023 roku. 📢 Najdroższe kawalerki w Wałbrzychu, Świdnicy i okolicy. Małe, piękne i drogie - ceny, zdjęcia, aktualne oferty - kwiecień 2023 Małe jest piękne, ale często też bardzo drogie. W Wałbrzychu, Świdnicy i regionie pojawiły się piękne małe mieszkanka - kawalerki, które kosztują więcej niż 250 tysięcy, czyli nawet ponad 7 tys. zł za metr kwadratowy. Oto przykłady mieszkaniowych perełek - najdroższych kawalerek z Wałbrzycha i okolic. Prezentujemy aktualne oferty, zdjęcia i ceny z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Oszuści polują w Świdnicy: Chciała pomóc sąsiadce, sprzedać łóżeczko lub załatwić coś w banku. Wyczyścili jej konto! Tylu nietypowych spraw zgłaszanych świdnickiej policji jeszcze nie było! Oszuści polują na mieszkańców naszego regionu i to niestety bardzo skutecznie. Oto trzy, warte przytoczenia przypadki osób poszkodowanych z ostatnich dni. Poznajcie je ku przestrodze. 📢 Takie cudeńka na Świdnickiej Giełdzie Staroci, Numizmatów i Osobliwości! Zobaczcie! W pierwszą niedzielę kwietnia 2023 roku pogoda nie dopisała, było chłodno i początkowo pokropił nawet deszcz, ale na Świdnickiej Giełdzie Staroci, Numizmatów i Osobliwości zjawiło się sporo osób. Zobaczcie co tam oferowano!

📢 "NAJ" na Dolnym Śląsku. Dowiedz się co mamy największe, najwyższe i najstarsze | LISTA Dolny Śląsk jest niewątpliwie bardzo atrakcyjnym regionem. Jego wyjątkowość to bogata historia, kultura i piękne krajobrazy. Odwiedzając go warto poznać ciekawostki z nim związane. Zobacz co jest "naj" na Dolnym Śląsku. W naszym zestawieniu prezentujemy m.in. najgłębsze jezioro, najwyższy budynek czy najstarsze uzdrowisko.

📢 Pierwsza msza papieska w 2005 roku na stadionie na Białym Kamieniu w Wałbrzychu. Zdjęcia z tego wydarzenia Dzisiaj, 2 kwietnia obchodzimy kolejną rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Ulicami miast przejdą marsze upamiętniające świętego, papieża Polaka. My zaś wracamy pamięcią do pierwszej mszy papieskiej organizowanej w Wałbrzychu spontanicznie 7 kwietnia 2005 roku. To było wielkie wydarzenie, w którym wzięły udział setki mieszkańców Wałbrzycha, Świdnicy i okolicznych miast.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!