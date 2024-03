Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Świdnicy. Czy jesteś na bieżąco?

23 lutego 2024 roku do późnych godzin popołudniowych na parterze rotundy Galerii Victoria w Wałbrzychu trwają II Strefowe Targi Pracy. Ponad 20 wystawców z Wałbrzycha i całego subregionu wałbrzyskiego czeka na zainteresowanych podjęciem nowej pracy. Proponują ponad 200 wolnych stanowisk od służb mundurowych po księgowość, administrację i produkcję. Na miejscu można wypełnić aplikację, zdobyć przydatny kontakt, a nawet zdjęcie do CV. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia tegorocznej edycji imprezy.

W piątek, 23 lutego 2024 wiele polskich miast opuściło flagi samorządowe do połowy masztu lub przywiesiło do nich kir, jako znak symbolicznej żałoby. Tak jest m.in. we Wrocławiu, Żarowie, Wałbrzychu i w Świdnicy. To działania w ramach Ogólnopolskiej „Żałoby 146 rodzin” w dniu Światowego Dnia Walki z Depresją.

Ceny mieszkań w najbardziej zasobnych częściach Polski, w tym w dużych miastach, galopują. Wbrew trendom na Dolnym Śląsku, na rynku wtórnym, znaleźć można nadal ciekawe mieszkania nawet za około 100 tys. zł. Wybraliśmy kilka najładniejszych w różnych częściach regionu - to prawdziwe okazje. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.