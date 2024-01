Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Świdnica, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

Kto z nas nie zachwycał się książańskimi ogrodami na zamkowych tarasach i parkową promenadą łączącą Przedzamcze z Bramą Lubiechowską? Przyciągają swoim pięknem i harmonią. To, jak ustalili eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dzieło królewskiego ogrodnika z Berlina. Oto najnowsze ustalenia wrocławskich naukowców i nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z archiwum książąt von Hochberg-Pless.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prawie każdej zimy pod Wałbrzychem powstaje prawdziwe lodowe królestwo. W sztolniach Osówki należącej do kompleksu Riese można obserwować unikalne lodowe formy przypominające skalne nacieki, a nieopodal, w nieczynnym kamieniołomie powstają niesamowite lodospady. Przypominamy, jak dojechać do tych obiektów i jak wyglądały w tym sezonie oraz poprzednich. To prawdziwe lodowe królestwo - zobaczcie!