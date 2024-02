Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Świdnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nagranie mrozi krew. Widać na nim piękny zimowy górski krajobraz, czyste niebo, słońce i Śnieżkę. Na szczycie sporo ludzi, którzy wykorzystali piękną zimową pogodę. Większość z nich nawet nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa i z tego, że jeden fałszywy krok na oblodzonym stoku, może kosztować życie. Opublikowany "ku przestrodze", jak głosi napis na filmiku. Porażające jest jednak to, że wielu ludzi wciąż nie wyciąga wniosków. Komentarze pod filmem mówią same za siebie. Bagatelizowanie zagrożenia i totalna znieczulica.

Takich miejsc zapewne szukacie. Bez tłumów, z piękną przyrodą, trasami do pojeżdżenia na rowerze czy wózkiem z dzieckiem, ścieżkami do spacerów i wieżami widokowymi. Idealne na majówkę lub nawet jednodniową wyprawę. Punktem wypadowym na wycieczkę może być wieś Gozdno w Krainie Wygasłych Wulkanów na Pogórzu i w Górach Kaczawskich na Dolnym Śląsku. Stąd jest rzut beretem do wieży widokowej na Zawodnej. Ujrzycie najpiękniejszy widok na stożki wulkaniczne oraz Karkonosze i Góry Izerskie.

Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.