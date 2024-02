Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Świdnica, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Już za kilka dni, 1 marca 2024, ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty emerytur wzrosną w tym roku o 12,12%. Sprawdziliśmy też do jakich kwot wzrosną najniższe świadczenia i dodatki do nich - podajemy ich nowy wymiar kwotowo.

23 lutego 2024 roku do późnych godzin popołudniowych na parterze rotundy Galerii Victoria w Wałbrzychu trwają II Strefowe Targi Pracy. Ponad 20 wystawców z Wałbrzycha i całego subregionu wałbrzyskiego czeka na zainteresowanych podjęciem nowej pracy. Proponują ponad 200 wolnych stanowisk od służb mundurowych po księgowość, administrację i produkcję. Na miejscu można wypełnić aplikację, zdobyć przydatny kontakt, a nawet zdjęcie do CV. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia tegorocznej edycji imprezy.

W piątek, 23 lutego 2024 wiele polskich miast opuściło flagi samorządowe do połowy masztu lub przywiesiło do nich kir, jako znak symbolicznej żałoby. Tak jest m.in. we Wrocławiu, Żarowie, Wałbrzychu i w Świdnicy. To działania w ramach Ogólnopolskiej „Żałoby 146 rodzin” w dniu Światowego Dnia Walki z Depresją.