Ma 92 lata i nadal pracuje. Fryzjer ze Strzegomia bohaterem programu śniadaniowego (ZDJĘCIA, FILM)

- Jak kazali zamknąć, to trzeba było zamknąć. Pracownicy, jak chciałem utrzymać, to trzeba było zapłacić. Ale jak człowiek tyle lat pracuje to zawsze sobie coś odłożył. Nawet nie staraliśmy się o tę zapomogę – mówił i dodawał: - Najważniejsze, że już można pracować. Stali klienci na mnie czekali!