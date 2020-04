Świdnica przygotowuje pakiet dla przedsiębiorców. Komu i jak miasto pomoże?

- To okres bardzo trudny dla nas wszystkich. W tej chwili priorytetem jest dla nas ochrona życia i zdrowia mieszkańców. Skupiamy się na właściwym wdrożeniu zaleceń, które pozwolą nam przetrwać ten okres minimalizując zagrożenia epidemiologiczne. Ale zdaję sobie sprawę, że za chwilę naszym kluczowym zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców, zarówno tych małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Pracujemy nad przygotowaniem spójnych, sprawiedliwych zasad dla tych, którzy w ostatnim czasie mieli problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej – zapowiada prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Na największą pomoc miasta będą mogli liczyć przedsiębiorcy, zmuszeni do całkowitego zaprzestania działalności na mocy rozporządzeń Ministra Zdrowia, który zakazał działalności m.in. zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich, działalności wielu sklepów w galeriach handlowych czy usług rehabilitacyjnych. Branżą, która przeżywa ogromny kryzys, jest gastronomia i hotelarstwo. Także dla takich firm pomoc będzie miała szczególny wymiar. Ale każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową, usługową czy przemysłową na terenie Świdnicy, który poniósł straty lub którego obroty spadły w sposób drastyczny z powodu pandemii, liczyć będzie mógł na pomoc miasta. Dotyczyć ona będzie tych, którzy najmują miejskie lokale (także w TBS-ie) oraz są płatnikami podatków lokalnych.

Do przyjęcia konkretnych rozwiązań, rozszerzających katalog rodzajów wsparcia, potrzebne są decyzje Rady Miejskiej. Stąd wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej.

- Propozycje pani prezydent na pewno zyskają wsparcie radnych koalicji. Ostatnie lata były okresem niezwykłego rozwoju świdnickiej przedsiębiorczości, co przekładało się na rosnące dochody miasta, to zaś na poziom miejskich inwestycji. Doceniamy ciężką pracę osób, które ponoszą ryzyko prowadzenia własnej działalności. Dziś my, samorządowcy, jesteśmy im winni wsparcie i pomoc – podkreśla Jan Dzięcielski, Przewodniczący Rady Miejskiej.