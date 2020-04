Do 24 maja przedłużona przerwa w szkołach i na uczelniach. Matury i inne egzaminy w pełnym reżimie sanitarnym

- Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół i przedszkoli. To zawieszenie przedłużamy do 24 maja - ogłosił w piątek minister edukacji Dariusz Pionktowski. Ta sama data dotyczy zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych.

Matury mają się rozpocząć 8 czerwca egzaminem z języka polskiego. W kolejnych dniach z pozostałych przedmiotów. Nie będzie matur ustnych.

16 czerwca ruszą egzaminy ósmoklasistów, a 22 czerwca - zawodowe. Te terminy mogą jednak zostać przesunięte w zależności od liczby nowych zakażeń. - Egzaminy będą przeprowadzane w maksymalnym reżimie sanitarnym - zastrzegł minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Te daty są niezwykle ważne nie tylko dla ósmoklasistów i maturzystów, ale i dla tych którzy myślą o studiowaniu - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. - Proces rekrutacji na uczelnie będzie musiał zakładać odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń. Ale rektorzy zapewniają, że rekrutacja będzie możliwa i będzie przebiegała w sposób konstruktywny. Przy tych terminach matur rok akademicki będzie mógł rozpocząć się w normalnym trybie.