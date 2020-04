KORONAWIRUS. Zostają dotychczasowe obostrzenia. Ezgaminy i matury przesunięte

Premier prosił też o izolację podczas świąt, by spędzić je samemu, nie wybierać się do rodziny.

- Gdyby restrykcje zostały poluzowane, gdybyśmy spędzili święta w dużym gronie rodziny, to mielibyśmy 40-50 tys. osób więcej chorych. Kilkaset osób z tej grupy by zmarło - ostrzegł minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ważne dla uczniów

- Przesunięte zostają egzaminy i matury. Na czerwiec, najprawdopodobniej na drugą połowę czerwca. Dokładny termin podamy na co najmniej 3 tygodnie przed nową datą egzaminów - podkreślał premier.

Przedłużony będzie też zasiłek dla rodziców.

- Jestem przekonany, że przedłużenie restrykcji i nowe reguły, które pokażemy po świętach, które będą pełne reżimu sanitarnego, one pozwolą nam wrócić do normalnej rzeczywistości - dodał premier.

Od następnego czwartku będzie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.

- Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do rzeczywistości, ale zachować środki, które pozwolą nam ograniczyć wirusa. Od przyszłego czwartku wprowadzimy obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej - dodał minister Szumowski.