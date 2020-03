Strefa w Świdnicy nadal płatna, mimo, że kierowcy apelowali o zawieszenie opłat

Zniesienie opłat spowodowałoby zmniejszenie liczby wolnych miejsc do parkowania i tym samym ograniczyło dostęp do sklepów i punktów usługowych, które pomimo kryzysowej sytuacji nadal są otwarte. Funkcjonujące obecnie sobotnie zwolnienia z obowiązku opłat potwierdzają mniejszą rotację samochodów na obszarze całej strefy.

Wydział Dróg i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim przeanalizował również przykłady innych miejscowości, które wprowadziły czasowe regulacje, znoszące obowiązek płatnego parkowania. Celem tych zmian było m. in. zmniejszenie liczby pasażerów w środkach komunikacji publicznej, a tym samym ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Dla przykładu w Krakowie znosząc opłaty władze chciały zachęcić mieszkańców, a zwłaszcza pracowników instytucji publicznych, by zaczęli do pracy dojeżdżać samochodami, unikając tym samym autobusów i tramwajów. Podobna sytuacja jest w sąsiednim Wałbrzychu, gdzie w centrum miasta zlokalizowane są siedziby m. in. Urzędu Miasta, Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, czy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.