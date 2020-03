Są nowe ograniczenia: mniej ludzi w sklepach, zakaz dla młodzieży, na spacer tylko pojedynczo...

Mamy noworodków w Wałbrzychu mogą je oglądać przez wideokonferencję!

Wałbrzyski szpital postanowił choć trochę ulżyć zrozpaczonym mamom, których pociechy po urodzeniu musiały zostać same w szpitalu. - Są to różne dzieci, w różnym stanie, jest np. wcześniak, który waży 700 gramów. Są noworodki pod respiratorami, a wśród nich takie, co do których ro...