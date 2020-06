Rękawiczki ze Świdnicy były modne i pożądane. Kto pamięta zakład „Renifera”? (ZDJĘCIA)

W 1908 roku w Świdnicy działało kilkanaście zakładów w których szyto rękawiczki. W większości były one nieduże i wiele z nich upadło w późniejszym okresie. Przez kilkadziesiąt lat po drugiej wojnie światowej jedynym zakładem tej branży były Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo – Rękawicznicze „Renifer”. - Jego początki sięgały 1863 r., wówczas to Oswald Bartsch założył przy ul. Kliczkowskiej 27 zakład produkcji wyrobów skórzanych oraz pasów transmisyjnych. Warto dodać, że znajdowała się w nim garbarnia – czytamy w książce Wiesława Rośkowicza „Zarys dziejów przemysłu świdnickiego do zakończenia II wojny światowej”.

Zakład, w skrócie określany jako „Renifer” ostatecznie upadł w 1998 roku. Cztery lata później został kupiony przez Holendra, który obiecywał złote góry i pracę dla setek ludzi. Chciał tam budować domki campingowe, ale kilka miesięcy po transakcji zniknął, a w Reniferze zadomowili się zbieracze złomu. Potem przez lata nie odpowiadał na prośby miasta, nie wzruszały go wezwania do zabezpieczenia terenu. Bezradne miasto zleciło nawet poszukiwania przedsiębiorcy w jego ojczyźnie. Wszystko na nic. Budynki stały i niszczały. Były „rajem” dla okolicznych zbieraczy złomu, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia warunków zagrażających życiu. Ostatecznie teren został odzyskany i przekazany pod budowę marketu.