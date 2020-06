Srający Chłopek promuje Świdnicę. Został właśnie turystycznym znaczkiem (ZDJĘCIA)

Srający Chłopek (to nazwa oficjalna z różnych dokumentów) zwany też przez świdniczan Bolkiem Myślicielem to jedyny w Europie pomnik mężczyzny, który ze spuszczonymi spodniami siedzi załatwiając potrzebę fizjologiczną. Miasto od dawno nosiło się z myślą by tę oryginalną rzeźbę promować. I swego dopięło. Bolko Myśliciel dołączył właśnie do kolekcji turystycznych znaczków związanych ze Świdnicą.