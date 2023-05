Przegląd tygodnia z 21.05.2023 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 14.05 do 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Świdnica, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Policjanci z wydziału kryminalnego KMP w Wałbrzychu pozywają komendę o wypłatę zadośćuczynienia za krzywdy. Część z nich pracuje nadal w policji, inni przeszli na emeryturę. Są ofiarami mobbingu ze strony byłego naczelnika i byłego już zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego, którzy zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu. Za wyzwiska, poniżenie i mobbingowanie żądają po 50 000 zł. Jednym głosem mówią, że byli poniżani, wyzywani, nękani. Nazywano ich debilem, grubą świnią, pajacem, idiotą... Także przy osobach zatrzymanych.

Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu.