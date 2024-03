Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Świdnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Świdnica, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku.