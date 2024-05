Przegląd prasy Świdnica 9.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

8 maja 1945 roku, czyli 79 lat temu, Wałbrzych bez walki zajęła Armia Radziecka. Wkroczono wieczorem do centrum miasta po uprzednim zajęciu Świebodzic. Wałbrzych wyszedł z tej wojny niemal zupełnie bez zniszczeń, ale czy ten ogromny dziejowy kataklizm nie pozostawił tu żadnych śladów? Nic bardziej mylnego, co więcej, mimo upływu dekad zachowały się one do dziś.