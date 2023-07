Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Świdnicy? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Sprytnie unikają służb kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwa, przywłaszczenia i alimenty. Rozpoznajesz je?”?

Przegląd czerwca 2023 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sprytnie unikają służb kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwa, przywłaszczenia i alimenty. Rozpoznajesz je? Za tymi paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i okolic Jeleniej Góry wydano listy gończe. Są poszukiwane przez dolnośląskie służby, jednak sprytnie unikają poniesienia kary za popełnione czyny. Kilka z nich ma na koncie więcej przestępstw. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio? 📢 Hala Manhatan w Wałbrzychu świętuje 20 urodziny. Kupcy zapraszają na uroczysty jubileusz. Będą konkursy, promocje i koncert Hala Manhatan w Wałbrzychu powstała na byłym lodowisku na Piaskowej Górze dokładnie 20 lat temu. Lodowisko przynosiło straty, a miasto miało inny pomysł na zagospodarowanie placu przy ul. Zamenhofa, gdzie pod chmurką handlowali wałbrzyszanie. Kupców siłą wysiedlono, ale ugoda stanowiła, że mogą zbudować halę na płycie nierentownego lodowiska. Miasto nie było zainteresowane inwestowaniem w to miejsce. Dziś jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku, a można tu kupić piękne rzeczy, których nie ma gdzie indziej.

📢 Burze nad Dolnym Śląskiem: Drzewa na drogach, płonące i upadające na budynki Za nami niespokojny wieczór i noc z 26 na 27 czerwca 2023 na Dolnym Śląsku. W każdym niemal powiecie strażacy interweniowali w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Najwięcej tych dotyczących drzew zanotowano w powiecie jaworskim, choć nie brakowało ich na terenie Wałbrzycha.

Prasówka lipiec Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klimatyczny zbiornik wodny w Świebodzicach w cieniu zamku Książ. Relaks przy łowisku wśród zieleni Urokliwe stawy i naturalne zbiorniki wodne w okolicach Wałbrzycha przyciągają amatorów wędkarstwa i relaksu wśród zieleni. Jednym z takich cichych i klimatycznych miejsc jest zbiornik przy ul. Kasztanowej w Świebodzicach. Stąd o krok do cichej Pełcznicy i tętniącego życiem Zamku Książ w Wałbrzychu. Może tego lata i Wy zainteresujecie się wędkowaniem?

📢 Najtańsze mieszkania w i pod Wałbrzychem. Piękne, własne "M" za mniej niż myślisz! Zdjęcia i oferty z czerwca 2023 Masz do wyboru ciasny pokój u rodziny lub wynajmowanie mieszkania za krocie? A może jednak jest trzecia alternatywa? W Wałbrzychu lub tuż pod miastem można kupić ładne mieszkanie nawet do 100 tys. zł! Wybraliśmy najciekawsze oferty takich perełek do sprzedania do kwoty 150 tys. zł. Jest ich więcej niż myślisz. Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone cztery kąty! 📢 Ale się działo! Koncert Big Cyc i Sławomira na Dniach Lubina 2023! Pozamiatali! Wczoraj odbył się pierwszy dzień Dni Lubina. Mamy dla Was wielką paczkę zdjęć z tego wydarzenia. Tłumu na lubińskich błoniach nie byliśmy w stanie policzyć.

📢 Sanatorium „Pionier" w Szczawnie-Zdroju otwarte po remoncie! Zobaczcie jak prezentuje się! Dzisiaj (21 czerwca) oficjalnie otwarto po remoncie Sanatorium Pionier w Szczawnie-Zdroju. Prace trwały tam od lipca 2022 roku. Obiekt prezentuje się teraz znakomicie. 📢 Po ponad 30 latach powracają pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju! Już jutro, czyli w sobotę 24 czerwca 2023 roku powrócą pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To historyczne wydarzenie. Jest to bowiem powrót po ponad 30 latach. 📢 Nie udało się uratować 14-latka, który wpadł do Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim Zakończyła się akcja ratunkowa nastolatka, który dziś (22 czerwca) około godz. 11 zaginął wodach Jeziora Bystrzyckiego. 14-latek przebywał pod wodą kilka kwadransów, służby wyciągnęły go z wody i reanimowały go. Na miejscu działali specjaliści ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz strażacy ochotnicy z Zagórza Śląskiego oraz z Wałbrzycha, a także policja i ratownictwo medyczne.

📢 Pożar gazu w Jaworzynie-Śląskiej pod Świdnicą: Dwóch poszkodowanych, ewakuacja i całonocna akcja gaśnicza. Zobacz film W Jaworzynie Śląskiej w powiecie świdnickim z rozszczelnieniem i pożarem instalacji gazowej ogrodów działkowych walczyło od 18 do 19 czerwca 2023 - 16 zastępów strażackich z powiatu świdnickiego i Wrocławia. Słup ognia sięgał niemal 10 metrów wysokości, pozostawił po sobie doszczętnie spaloną ziemię. Dwie osoby zostały poparzone, ponad 30 ewakuowano. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała około 14 godzin. 📢 120 dolnośląskich krwiodawców z medalami. Uratowali życie ludności miasta! Zdjęcia z uroczystości w Wałbrzychu Za nami ważna uroczystość wręczenia odznaczeń dla Krwiodawców "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", która odbyła się 14 czerwca 2023 r. w sali łańcuszkowej Starej Kopalni w Wałbrzychu. Odznaczono 120 Honorowych Dawców Krwi z południa Dolnego Śląska.

📢 Zbliża się otwarcie wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Znamy termin uruchomienia jej po remoncie! Na ten moment wielbiciele Gór Sowich i punktów widokowych czekali cierpliwie od miesięcy. Urząd Miejski w Pieszycach potwierdza, iż pogłoski o rychłym uruchomieniu wieży widokowej na Wielkiej Sowie są prawdziwe. Już na początku wakacji będzie można wspiąć się na tą wiekową wieżę tuż po jej remoncie. Oto szczegóły. 📢 Banknoty i monety z PRL-u cenione przez kolekcjonerów. Takie są teraz dostępne na Dolnym Śląsku! Aktualne oferty Od denominacji minęło już ćwierćwiecze, a stare złote niewymienione w latach 90. XX w na nowe najpierw stały się nic niewartymi kawałkami metalu lub papieru, a teraz urosły do rangi poszukiwanego towaru kolekcjonerskiego. Obecnie ich ceny przyprawiają o zawrót głowy! Oto aktualne oferty z Dolnego Śląska z cenami jakie obecnie osiągają ceny banknoty, monety i monety ze szlachetnych kruszców z PRL-u na w popularnym serwisie OLX.

📢 Wypadek pod Sędzisławiem koło Kamiennej Góry. Samochód zmiażdżony po uderzeniu w drzewo Droga Marciszów - Sędzisław w powiecie kamiennogórskim była przez kilka godzin zablokowana. Wszystko przez jednego nieodpowiedzialnego kierowcę. Czeka go szpital, a także stanie przed sądem. Zobaczcie zdjęcia ku przestrodze. 📢 Przebogaty w imprezy weekend 16 - 18 czerwca 2023. Co się dzieje w Wałbrzychu i regionie? Tylu imprez w jeden weekend w naszym regionie nie było od dawna. Festiwale, górskie wyrypy, wycieczki górskie, piknik militarny, wicie wianków, spektakle, koncerty gwiazd m.in. Artura Andrusa, Piaska, że o Zenku nie wspomnimy, do tego kolory i dmuchańce, a nawet dzień otwarty w nowo budowanym budynku! Szukacie inspiracji? Oto ona! 📢 Śmiertelny wypadek pod Wałbrzychem. Nie żyje 45-letni motocyklista. Jaka była przyczyna zdarzenia? O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

📢 Staw Warszawianka w Świebodzicach pod Wałbrzychem to miejsce na relaks! Woda i urocza plaża wśród zieleni, a wszystko w sercu miasta Położony około 4 km od granic Wałbrzycha niewielki kompleks wypoczynkowy po rewitalizacji zachęca do korzystania z uroków spędzania czasu nad wodą w mieście. Takich uroczych miejsc jak Staw Warszawianka możemy tylko Świebodzicom zazdrościć. Zobaczcie zdjęcia i odwiedźcie to miejsce po gruntownej przebudowie. Jest tu plaża, miejsce dla wędkarzy i restauracja - prezentujemy jej menu. 📢 Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu. Wszystko w sklepie i na kiermaszu taniej Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu trwa. Na popularnym kiermaszu w salonie firmowym porcelanę można kupić dużo taniej od wcześniejszych cen wyjściowych. Rabat dotyczy wszystkich produktów. Przedłużono też wyprzedaż na placu przy Krzysztofie. Zostało jeszcze sporo zastawy i serwisów, ale trzeba się spieszyć. Co za ile? Zobaczcie

📢 Bocian pechowiec wbił się w gniazdo dziobem i wisiał bezwałdnie w Żarowie. Pomogli mu strażacy Wyjątkowego pecha miał bocian z Żarowa w powiecie świdnickim, który wbił się dziobem w kratownicę pod gniazdem przy ul. Pogodnej. Ptak wisiał bezwładnie na dziobie. Miał jednak szczęście w bocianim nieszczęściu, bo na ratunek ruszyli jak zawsze niezawodni strażacy. 📢 Najtańsze domy pod Wałbrzychem. Tu kupisz dom w cenie mieszkania! Oferty z czerwca 2023 Masz dość mieszkania w bloku? Pod Wałbrzychem można kupić piękne domy w cenie mieszkania. Wybraliśmy najciekawsze propozycje sprzedaży w cenie do 300 tys. zł, w tym dwa ładne do 150 tys. zł! W mieście to często zbyt mało na zakup nawet mniej atrakcyjnego mieszkania - a tymczasem tu możesz mieć za to własny dom! Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone cztery kąty!

