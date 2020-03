Nabór do świdnickich miejskich żłobków. Zmiana zasad!

Kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony internetowej: http://www.zlobeknr1.com.pl/ (Żłobek Miejski nr 1) lub http://www.zlobek2.nazwa.pl/ (Żłobek Miejski nr 2).

Wypełniony wniosek (oprócz informacji o stanie zdrowia, pkt V) trzeba zeskanować i odesłać na adres mailowy żłobka: zlobek11@wp.pl (Żłobek Miejski nr 1) lub zlobek_nr2@wp.pl (Żłobek Miejski nr 2) przez ePUAP, tradycyjną pocztą, lub wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 1” lub „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 2”

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1

Zwrot wypełnionych wniosków od 15 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00 do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 do 15.05.2020 do godz. 14.00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad 21-22 maja 2020 roku

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka, na tablicy ogłoszeń 29 maja 2020 roku, godz. 09.00