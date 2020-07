Remont Alei Niepodległości w Świdnicy z problemami. Prace nie ruszą w tym roku (WIZUALIZACJE)

Aleja Niepodległości jest jedną z ważniejszych arterii Świdnicy, pozostającą pod zarządem województwa. Jej przebudowa jest inwestycją oczekiwaną od lat przez wielu mieszkańców. Na mocy porozumienia z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei miasto wzięło na siebie ciężar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.

Ze względów logistycznych i finansowych zadanie podzielone zostało na III etapy

Pierwszy z nich obejmie odcinek od placu Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl. 1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim etapie pozostanie do zrealizowania fragment do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. Planowane zmiany zakładają nie tylko przebudowę jezdni, chodników i budowę ścieżki rowerowej, ale też uporządkowanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy, wymianę całej infrastruktury technicznej drogi, przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, w tym budowę doświetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym elementem projektu jest również zieleń uliczna, nawiązująca do uwarunkowań historycznych.